１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２．０４ポイント（０．０５％）高の４１３４．０２ポイントと小幅ながら４日続伸した。前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が引き続き相場を支えた。中国の金融当局が厚めの資金供給を連日で実施しているほか、関係部局は消費支援のスタンスを強めている。春節の大型連休で消費活動が活発化するとの観測もプラスだ。また、外国為替市場で対