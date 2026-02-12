タレントで実業家の紗栄子（39）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。仲良しタレントの東原亜希、住谷杏奈と近況を語り合った。それぞれの子供たちの話題になると、紗栄子は長男・道休蓮がモデルデビューしたことを報告。次男はと聞かれると「次男も元気。“ロイヤーになりたい”って言ってた。弁護士か金融系。芸能には全然興味示してくれなくて」と語った。続けて「うちの次男は、凄いジェントルマンに育ってくれてて