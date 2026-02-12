CBC特別解説委員の石塚元章氏が12日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）に出演。女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、警視庁が同日、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで、日大三高（東京都町田市）の硬式野球部の17歳と16歳の男子部員2人を書類送検したことについてコメントした。日大三高は昨夏の甲子園の準優勝校。動画は部員数十人が受け取り、拡散には十数人が