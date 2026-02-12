長年ミスドファンが待ち望んでいたドーナツが復刻。株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは、創業55周年記念商品として「ショコラフレンチシリーズ」全3種を、2月18日より期間限定で発売することを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ショコラフレンチ」は1983年に初登場し、その後2013年まで販売されていた人気シリーズ。販売終了から12年の時が経ちましたが、復刻を望む声が多く寄せら