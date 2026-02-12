フリーアナウンサー・宇垣美里さんのマネージャーによるInstagramアカウントは、2月11日に投稿を更新。宇垣さんが出演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）のオフショットを公開しました。【写真】宇垣美里の医者姿「綺麗すぎます」「セレブパリピドクターとして登場いたしました」と報告した同アカウント。宇垣さんが演じる岩崎沙羅の写真を9枚載せています。白衣姿、手術着姿、高級車に乗る姿など、“セレブ”な様子ばかり