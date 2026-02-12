湖南省長沙市で10日、同省初の「ロボット9S店」の一般向けオープンが始まった。中国新聞網が伝えた。同店はシーン展示、製品販売、レンタルサービスなど九つのサービス機能を一体化しており、スマート介護やスマート製造など6分野から100種類以上のロボット製品を集め、50以上の代表的な応用シーンを展示している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）