J1アビスパ福岡は15日のホームC大阪戦（午後3時キックオフ）で、来場者プレゼントとして先着5000人にオリジナルの応援メガホン、同6000人にJリーグ公式サービス「J.LEAGUEFANTASYCARD」の特製リアルカードを配布する。リアルカードは特製ホログラム加工で、DF上島拓巳、MF見木友哉のいずれか1枚が入っている。このほか、スマートフォンやタブレットでJリーグ公式映像の実況音声が聞けるスタジアム実況配信サービスも実施。