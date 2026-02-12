Àã¤Î¾å¤ÇÂç¤Î»ú¤Ë2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¹¾Â¼Èþºé(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬?¥¹¥Î¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ê¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¸«ÅÏ¤¹¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¾å¤Ï¥°¥ì¡¼¡¢²¼¤Ï¹õ¤Î¥¦¥§¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥É¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾ÅÝ¤·¤ÆÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Æ°²è¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿