12日午前、廿日市市で住宅など2棟が全焼する火事があり住人1人がケガをしました。火事があったのは廿日市市原の住宅です。消防などによると午前11時半過ぎ、この家に住む人から「炎が上がっている」と通報がありました。当時、住宅の敷地内には親子とみられる70代の男性と30代の女性がいて、女性は煙を吸い込むなどして、廿日市市内の病院へ搬送されましたが、命に別条はないということです。この火事で、2階建ての住宅と平屋の倉