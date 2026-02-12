札幌市は２０２５年に閉園したノースサファリサッポロに対し、違法建築物すべての撤去を命じる「除却命令」の手続きに入り、２月１２日、サクセス観光側に通知書を手渡しました。（向山記者）「午後２時前です。札幌市の職員が運営会社の担当弁護士事務所に入っていきます。このあと通知書を手渡す予定です」札幌市は２０２５年９月末で閉園したノースサファリサッポロに対し、違法建築物の「除却命令」に向けた手続き