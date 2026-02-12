茨城県の東海第二原発で、再稼働に向けて進められている安全対策工事の状況を東海村の村長らが視察しました。12日、茨城県東海村の山田修村長や東海第二原発周辺の自治体の市長らは、防潮堤工事の基礎部分の実物大の模型や緊急時対策所建屋を視察するなど、工事の進捗状況を確認しました。東海第二原発の安全対策工事をめぐっては2024年、防潮堤の基礎部分に施工不良が見つかったことなどを受け、当時、2年あまり工期を延長してい