モデルの佐田真由美（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。“脚の難を隠す”コーデを披露した。【写真】「激可愛い」益若つばさ＆藤井リナも絶賛する、佐田真由美の“脚の難を隠す”コーデ佐田は「ルーズソックスって脚の難を隠す。脚が真っ直ぐに見える。なんで？と思ったら脚の難が見えやすい場所をぐるりと隠してくしゅくしゅにしてる。だからミニスカにルーズソックス履くと脚が真っ直ぐに見えるんだ！そんな靴がほし