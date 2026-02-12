「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。黒髪女性の絵文字を添えためるる。オフショルトップスにツヤツヤストレート髪が特徴的なオフショットをアップした。ファンからは「素敵な1枚ですね」「めっちゃ可愛い」「そんなにかわいいお顔で見つめられたら」「すっかりコンサバティブで美しいファッションと雰囲気ですね」「美人」「ブラック！！クールめるる」