日本でも活躍する韓国俳優のシム・ウンギョンが、６年ぶりに自国ドラマに本格復帰すると１２日、現地メディアのＯＳＥＮなどが報じた。記事によると、シム・ウンギョンは３月１４日より韓国で放送開始予定のドラマ「大韓民国でビルオーナーになる方法」（原題）に出演するという。同作は借金に苦しむビルオーナーが、命よりも大切な家族とビルを守るために偽装誘拐劇に加担し繰り広げられるサスペンスドラマで、主演は映画「お