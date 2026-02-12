福岡出身のタレント・山下七子（24）が12日までに自身のインスタグラムを更新。割烹着ショットを投稿した。山下はKBC「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「割烹着〜」とつづって、頭に三角巾を着用した割烹着ショットを投稿した。ネットでは「似合いすぎる」「可愛い」「美しい」「明るく元気いっぱい」「見惚れちゃう」などの声が上がった