「平和島レディースカップ・Ｇ３」（１２日、平和島）西岡育未（３１）＝徳島・１１６期・Ｂ１＝が１２日の初日４Ｒで１着。イン逃げで白星発進を決めた。レース後は「ここがいいってところはないけど、そんな中で勝てたのはデカいです」とホッとした表情を見せた。仕上がりに関しては「スタートにバラツキがあるし、そこがすごく気になります。ターンした感じは許容範囲だけど、しっくりは来ていないです」と課題を提示。「