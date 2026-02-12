女優の小泉今日子（60）が11日放送のTBS「news23」（月〜木曜後11・00、金曜後11・58）に出演。今後の展望を明かした。小泉は1982年にアイドル歌手としてデビューし、4日の誕生日で60歳に。「5月までツアーが続くんですけど。それが終わったら少し久しぶりに休養期間をいただいて、その間にこれから何をしようかと考える時間を設けてみようかなと」「どうしても日常的に仕事をしているとインプットよりアウトプットのほうが