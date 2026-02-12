巨人の阿部慎之助監督（４６）が１２日に手締めとなった宮崎春季キャンプを総括した。宮崎春季キャンプ第３クール３日目となったこの日は同地でのキャンプ最終日。今後は沖縄へと移動し、春季キャンプ後半戦へと突入していく。阿部監督は「まずは大きなけが人もなく、全員が元気に沖縄に行けますので、それが一番ですかね」と一軍メンバーが順調な調整を行えたことについて手ごたえを明かすと「また沖縄キャンプに行ったら、し