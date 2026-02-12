2月3日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。監督就任2年目のキャンプインの心境を訊いた。 ――監督就任2年目ということで2回目のキャンプインになりました。今の心境を教えていただけますか？西口「楽しみです。そのような心境の中キャンプインしました」 ――ユニフォームを着た選手たちと、また汗と泥にまみれるという形