2月4日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。今シーズン入団した新戦力の印象について訊いた。 ――新戦力についてですが、FAで桑原将志選手がDeNAから加入しました。桑原選手がチームに加入することなったときに、どう感じましたか？西口「ガッツある選手で、チームを引っ張っていってくれる、引っ張るだけの