Ｊ２磐田は１４日のホームＪ３岐阜戦に向け、１２日に磐田市内で調整。岐阜には、かつて磐田でプレーしたＭＦ荒木大吾とＭＦ中村駿が在籍する。ＭＦ上原力也は旧友との再会を心待ちにしながらも、開幕２連勝への貢献を誓った。この日は、磐田はゴール前の技術向上を意識したメニューに取り組んだ。１４日の岐阜戦を見据え、フィニッシュの精度や連係の確認に時間を割いた岐阜は開幕戦で、同じ静岡県内のＪ２藤枝と対戦し、カテ