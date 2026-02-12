2021年から24年にかけて、当時取締役を務めていた会社から長期にわたって金を貸し付ける形を装い、会社におよそ2300万円の損害を与えたとして、40代の男が逮捕されました。 特別背任の疑いで逮捕されたのは、宮崎市の会社員、倉祐矢容疑者（45）です。 霧島警察署によりますと、倉容疑者は、霧島市の会社の取締役を務めていた2021年2月から24年4月にかけて、会社から倉容疑者に長期間金を貸し付けるよう装い、およそ30回にわたっ