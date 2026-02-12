鹿児島市電に乗って焼き芋を食べながら街をめぐる「マグマやきいも電車」の運行が今年も始まりました。 「マグマやきいも電車」は、鹿児島市のマグマシティのロゴをイメージしたLEDで光り輝く特別装飾の路面電車です。 車内では、安納芋、紅はるかなど県内産の4種類の焼き芋が提供され、景色と焼き芋を同時に楽しみながら、およそ1時間かけて鹿児島市内をめぐります。 今月7日に今年の運行が始まり、抽選に当たった20人が