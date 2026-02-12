貿易収支（12月）16:00 結果-227.24億ポンド 予想N/A前回-235.82億ポンド（-237.11億ポンドから修正）（商品貿易収支) 結果-43.4億ポンド 予想N/A前回-55.64億ポンド（-61.16億ポンドから修正）（貿易収支)