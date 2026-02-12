メインシナリオ…反発場面、154円台回復がポイント。今日の東京時間に152.27まで下落したが、1月下旬の下落場面と同様に152円台前半で支持されると、153円台に戻している。また、21日線とのかい離率も今日の東京時間に一時－2％超となり、売られ過ぎ感が出ている。目先、反発場面となりそうだ。154円台回復が最初の関門。154円台に乗せると、前日の高値154.65や節目の155.00が視野に入る。155円台に浮上すれば、21日線がある