メインシナリオ…高値圏から修正安の動きを見せている。陰線が連続して、21日線を割り込んでおり、一段と下値を探る展開となりそうだ。その場合は、1月27日の安値91.42が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、1月19日の安値90.54、一目均衡表の雲の上限の90.51、90円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の93.61、2月9日の高値94.98、95円の節目などがターゲットとなりそう