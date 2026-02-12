メインシナリオ・・・このところの下げで短期のトレンドは下向きに傾いており、一目均衡表の雲の中に突入している。きょう、昨年12月8日以来の181円割れに一時沈んでおり、一目均衡表の雲の下限の180.32円を下抜けば、昨年11月24日の安値180.07円や180円の節目、昨年11月21日の安値179.77円を試す可能性がある。昨年11月21日の安値179.77円を維持できないようなら、昨年11月14日の安値178.98円が下値の目標になる。 サブシナ