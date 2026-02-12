今井達也 PHOTO:Getty Images アストロズの今井達也投手（27）がキャンプ初日、朝8時のクラブハウスオープンと同時に日米メディアの囲み取材に応じた。 「いよいよ始まるなという思いと、すごく身が引き締まる思い。すごく楽しみですね」と語り、「どこまで自分がやれるのかという楽しみもあります」とメジャー1年目への意気込みを口にした。 午前10時過ぎに屋外へ姿を見せると、軽いストレッチとウォームア