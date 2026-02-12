家電量販店のノジマは12日、2026年度に入社する新入社員の初任給を最高40万円に引き上げると発表した。アルバイトとして1年以上の勤務経験があり、優れた成果や提案力があることが条件。従来は31万7千円だったが、新年度からは最低でも34万4千円とし底上げする。ノジマでは21年度に24万5千円だった初任給の引き上げが続いている。「社員がより安定して生活できる基盤を整えることが目的だ」とした。賞与の支給を年4回から2回