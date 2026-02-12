モデルで女優の松島花（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。北海道旅行での出来事を伝えた。前日の投稿で「余市にあるニッカのウイスキー工場へ」と、北海道旅行の様子を伝えていた松島。この日は「余市のあとは小樽へ」と書き出し、「思い出に残したいので北海道投稿つづきますお付き合いください〜」と伝えた。そして「それにしても、小樽は日本語が聞こえて来ないほど海外の方が多く、お店の方からは英語で話しか