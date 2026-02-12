フリーアナの宮根誠司（62）が12日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。生放送内での異例、長尺4分のあいさつで番組終了について言及した。番組のラスト、宮根は番組終了を自ら、番組終了を報告。「実はこの9月末をもって、私、ミヤネ屋を卒業させていただくこと運びになりました。そのご報告でございます。本当に皆さんに感謝しかございません」と切り出した。そして「今回なんで