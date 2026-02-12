１２日の東京株式市場は、国内の政権安定化を好感する流れが続き、日経平均株価は朝方に史上初めて５万８０００円台に乗せたものの、円高基調と短期的な過熱感が重荷となり下げに転じた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４日続伸し最高値を連日で更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１０円７０銭安の５万７６３９円８４銭と４日ぶり小反落。プライム市場の売買高概算は３０億５９８２万株、売買代金概算は９兆９４４