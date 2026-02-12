[故障者情報]松本山雅FCは12日、FW松岡瑠夢が右足関節外側靭帯損傷により、全治約3週間と診断されたことを発表した。松岡は開幕前の鹿児島キャンプトレーニング中に負傷。7日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第1節・RB大宮アルディージャ戦(●1-2)はメンバー外だった。