ウイルプラスホールディングス [東証Ｓ] が2月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比17.1％増の8.1億円に伸びたが、通期計画の22.4億円に対する進捗率は36.1％にとどまり、5年平均の47.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.0％増の14.3億円に伸びる計算になる