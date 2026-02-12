千代田インテグレ [東証Ｓ] が2月12日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比29.6％減の32.7億円になり、26年12月期も前期比5.5％減の31億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.3％減の8.3億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.3％→7.4％に悪化した。 株探ニュース