バリューＨＲ [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比19.0％減の9.5億円になったが、26年12月期は前期比70.3％増の16.3億円に拡大を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。16期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の27円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.4％増の4.9億