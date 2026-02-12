11日、津南町のスキー場でコース外をスノーボードで滑っていた男性2人が救助されるなど、雪山の遭難が相次いでいます。 救助されたのは、新潟市西蒲区に住む30代と40代の男性です。警察によりますと、2人は11日午前11時ごろ、津南町大赤沢のかぐらスキー場のコース外でスノーボードをしていたところ道に迷い遭難しました。 家族や2人から110番通報があり、12日午前9時半前