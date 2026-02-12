タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）が12日、都内で行われた『REANIMAL』完成披露会に参加した。【写真】真剣な表情でゲームするゆうちゃみゆうちゃみはスタイル際立つワンピースで登場。稲田は真っ赤なジャケット、河井はおしゃれな赤いニットと統一感あるコーディネートで登場した。ホラーゲームの発表会。2人用のゲームでプレイをすることになったのは、ゆうちゃみと稲田の2人