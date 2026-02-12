モデル、タレントゆうちゃみ（24）が12日、都内で、ホラーアドベンチャーゲーム「REANIMAL」の完成披露会に出席した。ゲームについて聞かれたゆうちゃみは「妹ともします」と、ゆい小池（ゆいちゃみ）ともプレーするとした。また、2人で協力するプレーが特徴的な同ゲームにちなんで、ゆうちゃみは「仕事の前とかにテンション掛け合う」と妹との関係を明かした。ほか、お笑いコンビ、アインシュタインの稲田直樹、河井ゆずるが出席