両親のデヴィッド・ベッカム＆ヴィクトリア・ベッカムとの不仲をめぐり、「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」と訴える声明を発表したブルックリン・ベッカム。この中で、不適切な母子ダンスを招いた張本人として名前を挙げられたマーク・アンソニーが、初めて口を開いた。【写真】ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、二度目の結婚式にペルツ家が総出で祝福不仲のベッカム家の姿はなしマークは、現地