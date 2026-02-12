元朝日放送でフリーアナウンサーの宮根誠司が１２日、司会を務める日本テレビ系・読売テレビ制作の人気情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）の生放送で、９月末をもって終了することを発表した。宮根アナが番組の終了に言及するのは今回が初めてで、スタッフに感謝した。午後のワイドショーのトップランナーとして君臨してきた名物番組にふさわしい卒業発表だった。宮根アナはこの日、カメラの裏側に