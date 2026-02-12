アンジェリーナ・ジョリー（50）が、自身の体に刻まれた乳房切除術の傷跡について、人生を正直に物語るものとして愛着を感じていると明かした。アンジェリーナは2013年、乳癌と卵巣癌のリスクを高める「BRCA1」遺伝子が発見されたことを受け、両側乳房切除術を受けている。 【写真】アンジェリーナ・ジョリーと子供たち 仏ラジオ局「フランス・アンテール」のインタビューに応じ