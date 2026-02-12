子どもたちと交流する元プロテニス選手・岡村一成さん万寿小学校倉敷市浜町 岡山県倉敷市出身の元プロテニス選手で、指導者の岡村一成さんが12日、地元の小学生と交流しました。 岡村さんは倉敷市の万寿小学校を訪れました。そして3年生約120人にテニスの楽しさを伝え、自身の経験を語りました。 （ファジアーノ岡山テニススクール コーチ／岡村一成さん）「絶対ずっと頑張っていたらその夢は