韓国国家情報院が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘ジュエ氏について、後継内定段階と判断されると国会に報告した。国家情報院は12日の国会情報委員会の非公開全体会議でこのように報告したと情報委与野党幹事である「共に民主党」の朴善源（パク・ソンウォン）議員と「国民の力」の李成権（イ・ソングォン）議員が会見で明らかにした。李議員は、「国家情報院は金ジュエが建軍節行事、錦繍山（クムスサン）太陽宮