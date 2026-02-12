東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！開催3年目となる今回は、東京ディズニーシー25周年の祝祭感を象徴する“ジュビリーブルー”を取り入れたデコレーションがパーク各所に登場し、より華やかな雰囲気でゲストを迎え入れます。アメリカンウォーターフロントにある「ニューヨーク