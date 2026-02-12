フリーアナウンサー宮根誠司（62）が12日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が9月末で放送を終了すると、この日の番組内で正式発表した。同番組は06年7月に関西ローカル番組として放送開始。07年秋には全国ネット放送となった。宮根の歯に衣（きぬ）着せぬトークが話題となり、高視聴率をたたき出す人気番組に。宮根はたちまち全国区の“昼の顔”となった。今年で番組は放送20年。宮根は