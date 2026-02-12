米ロサンゼルス在住のモデルでタレント・平子理沙（54）が12日、自身のインスタグラムを更新。母でモデル・禧代子さんが86歳の誕生日を迎えたことを伝えた。平子は「去年は、いつも元気なママが入院したりと本当に心配したけど、とりあえず元気になって良かったです」と告白。「毎年言っているけどもっと長生きして、一緒にいようね！！」と呼びかけた。そして「いつもわたしが、糖尿病なんだからあれ食べるな、これ食べるな