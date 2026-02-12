ソフトバンクグループ（SBG）が12日発表した2025年4〜12月期連結決算は、純利益が前年同期の約5倍となる3兆1726億円だった。4〜12月期として過去最高を更新した。米新興企業オープンAIへの投資で2兆7965億円の利益を上げたのが主因だ。孫正義会長兼社長が掲げる人工知能（AI）分野に投資を集中させる方針が奏功した。子会社の通信大手ソフトバンクや英半導体開発大手アームの業績も堅調だった。売上高は前年同期比7.9％増の5兆