人事院は12日、国家公務員採用試験で実施した身体検査や体力検査などの検査票699人分を紛失したと発表した。氏名や検査結果などの個人情報が含まれているが、外部への流出は確認されていない。管理の状況から、誤って廃棄した可能性が高いという。人事院によると、紛失したのは2022〜25年度に実施された海上保安学校学生や刑務官、入国警備官など11の採用試験で不合格になった人の検査票。氏名や生年月日、性別のほか、検査結