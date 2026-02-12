国道1号で…国土交通省 滋賀国道事務所の公式SNSアカウントが2026年2月9日、国道1号逢坂付近でノーマルタイヤを装着した車両により、一時的な車両の停滞や、走行不能の車両が発生したと投稿しました。続いて「雪装備をせず雪道を走行することは、周りのドライバーに対しても危険かつ迷惑行為です」と強く注意喚起のコメントを発出し、それを見たユーザーから当該車両に対し辛辣なコメントが寄せられています。【写真】えっ…これ